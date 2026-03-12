Hotelbewaker in Paramaribo mishandeld en beroofd: twee Braziliaanse verdachten direct opgepakt

Een bewaker van een hotel aan de William Kemblestraat in Suriname is vorige week slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. De man werd mishandeld, liep een hoofdwond op en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Kort na het geweld wist het Regio Bijstand Team Paramaribo twee verdachten van Braziliaanse afkomst aan te houden.

Volgens de Surinaamse politie sloegen de verdachten toe bij een hotel in het ressort Geyersvlijt. Eén van hen zou gewapend zijn geweest met een ijzeren voorwerp. Met geweld beroofden zij de securitymedewerker van zijn mobiele telefoon. Tijdens het incident werd het slachtoffer mishandeld en liep hij een barstwond aan het hoofd op.

De gewonde bewaker is met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Volgens de politie is zijn toestand stabiel.

De snelle reactie van het Regio Bijstand Team Paramaribo voorkwam dat de verdachten konden ontkomen. Nog kort na de beroving werden de twee mannen opgespoord en aangehouden. De verdachten zijn daarna overgebracht naar politiebureau Geyersvlijt voor voorgeleiding.

De zaak onderstreept opnieuw hoe snel een ogenschijnlijk gewone werkavond voor een beveiliger kan ontaarden in geweld. De politie heeft de verdere afhandeling van het onderzoek in handen.