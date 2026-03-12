Hof stelt MCP-onderdirecteur Hardayal in vrijheid

De onderdirecteur Administratieve Diensten van de Melkcentrale Paramaribo (MCP), Dharnawatie Hardayal, is maandag door het Hof van Justitie in vrijheid in Suriname gesteld. Dat gebeurde op verzoek van haar advocaten Susil Khoenkhoen, Wiradjenie Chowhari en Oetra Biharie.

De raadslieden voerden aan dat er onvoldoende gronden zijn om hun cliënte langer in detentie te houden, omdat er volgens hen weinig tot geen bewijs is geleverd voor de strafbare feiten die haar ten laste worden gelegd. Op grond van artikel 61 verzochten zij daarom om haar invrijheidstelling.

Volgens de advocaten is in het lopende onderzoek geen bewijs aangeleverd voor de feiten die Hardayal worden verweten. Ook zou er geen overtuigend belastend materiaal naar voren zijn gebracht. Daarnaast benadrukten zij dat uit het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) tegen Hardayal geen belastend bewijs is gebleken.

Het verzoekschrift tot invrijheidstelling werd in februari ingediend en maandag door het Hof behandeld in aanwezigheid van de verdediging. Na behandeling van de zaak besloot het Hof Hardayal in vrijheid te stellen.

De zaak houdt verband met een omvangrijk fraudeonderzoek binnen Melkcentrale Paramaribo N.V., een semi-overheidsbedrijf dat al geruime tijd onder de loep ligt van justitie. Volgens voorlopige bevindingen zou binnen de organisatie sprake zijn van een jarenlang systeem van verduistering, valse rapportages en persoonlijke verrijking.

In het kader van dat onderzoek werden op dinsdag 7 oktober twee directieleden van MCP aangehouden voor verhoor en vervolgens in verzekering gesteld. Hardayal, die fungeerde als onderdirecteur Administratieve Diensten, werd eveneens in het onderzoek betrokken.

Ondanks haar invrijheidstelling loopt het strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende fraudepraktijken binnen Melkcentrale Paramaribo onverminderd door.