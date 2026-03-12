Hart voor Den Haag haalt uit naar CDA om uitblijven as-uitstrooiplek voor Hindoe-gemeenschap

Hart voor Den Haag is fel kritisch op het uitblijven van een beloofde as-uitstrooiplek voor de Hindoe-gemeenschap in Den Haag. Volgens fractievoorzitter Richard de Mos en raadslid Mairan Sewtahal is een aankondiging van het CDA in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 tot op heden niet waargemaakt.

De partij stelt dat in maart 2022, kort voor de verkiezingen, met veel nadruk werd aangekondigd dat er aan de Waldorpstraat een as-uitstrooiplek zou komen. Volgens Hart voor Den Haag is die voorziening vier jaar later echter nog altijd niet gerealiseerd.

Sewtahal zegt dat uit documenten bovendien zou blijken dat er nooit sprake is geweest van een locatie waar daadwerkelijk as mocht worden uitgestrooid. Volgens hem staat in een intentieverklaring dat de plek daar niet voor bedoeld is, terwijl destijds wel de indruk zou zijn gewekt dat Den Haag eindelijk een officiële as-uitstrooiplek voor de Hindoe-gemeenschap zou krijgen.

Hij stelt verder dat op 17 februari 2022 alleen vergunningen zijn aangevraagd voor bloemoffers en niet voor het uitstrooien van as.

Daarnaast noemt Hart voor Den Haag de beoogde plek ongeschikt. Sewtahal spreekt van een vervuilde en slecht toegankelijke locatie, die volgens hem vooral voor ouderen risico’s met zich meebrengt. Ook zou het terrein volgens hem onvoldoende zijn ingericht.

Richard de Mos noemt de gang van zaken respectloos richting de Hindoestaanse gemeenschap. Hart voor Den Haag wil dat de gemeente alsnog snel werk maakt van een volwaardige oplossing en wijst erop dat zo’n voorziening volgens de partij ook in andere steden mogelijk is.