Dc Vijent verrast 80-plussers in Moengo Tapu met voedselpakket en SRD 1.000

Een aantal seniorenburgers van 80 jaar en ouder in het bestuursressort Moengo Tapu heeft op woensdag 11 maart een bijzonder huisbezoek gekregen van districtscommissaris (dc) Marvin Vijent van Marowijne Noord-Oost. Tijdens het bezoek werden de ouderen verrast met goedgevulde levensmiddelenpakketten, diepvriesproducten en een enveloppe met SRD 1.000.

De geselecteerde senioren van Suriname, afkomstig uit de dorpsgemeenschappen Ricanau, Toekopie, Adjumakondre, Moengo Tapu en Solegakampu, kregen persoonlijk bezoek van de dc. Naast het overhandigen van de pakketten nam de burgervader ook de tijd om met de ouderen een praatje te maken en hen persoonlijk de hand te schudden.

Met dit initiatief wil het districtsbestuur extra aandacht schenken aan deze kwetsbare groep binnen de samenleving. Tegelijkertijd wordt hiermee ook waardering uitgesproken voor de bijdrage die de senioren in hun leven hebben geleverd aan hun gemeenschap.

De uitgedeelde pakketten bevatten een breed assortiment aan levensmiddelen. Onder andere stroop, melk, thee, cacao, yoghurt, brintapap, soep, bloem, tomatensardines, oliesardines, suiker, boter, pindakaas, bruine bonen, maggiblokjes, beschuit en azijn maken deel uit van het pakket. Daarnaast ontvingen de senioren ook diepvriesproducten zoals saucijsjes, kaas en kip.

De levensmiddelenpakketten zijn samengesteld uit donatiegoederen van Stichting 1 voor 12. Ook de financiële bijdrage van SRD 1.000 per persoon is mogelijk gemaakt dankzij een donateur van deze stichting.

Volgens het districtscommissariaat is het initiatief bedoeld om senioren niet alleen materieel te ondersteunen, maar ook sociale aandacht en waardering te tonen voor hun rol in de Surinaamse gemeenschap.