Chinese ondernemer beroofd: drie verdachten in beeld na overval aan Kronosstraat

De politie heeft drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige beroving van een Chinese ondernemer aan de Kronosstraat in Suriname.

De zaak, die op 9 februari plaatsvond, wordt door de opsporingsdiensten nog altijd als ernstig aangemerkt, mede omdat er een aanzienlijk geldbedrag in Surinaamse dollars is buitgemaakt.

De aanhoudingen kwamen tot stand na intensief speurwerk van de afdeling Kapitale Delicten (KD), in samenwerking met de Criminele Inlichtingen Unit (CIU) en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Volgens de politie zijn de drie arrestaties een belangrijke stap in het onderzoek, maar daarmee is de zaak nog niet afgerond.

De beroving van de ondernemer zorgde eerder al voor onrust, omdat het slachtoffer op harde wijze van geld werd beroofd. Over de exacte omstandigheden van het incident heeft de politie nog geen verdere details vrijgegeven, maar wel is bevestigd dat de verdachten na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld.

Ondertussen richt het onderzoek zich ook op mogelijke andere betrokkenen. De Surinaamse politie sluit niet uit dat meerdere personen een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding of uitvoering van de beroving.