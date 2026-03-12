Brandstof bij SOL in Suriname duurder door onrust in Midden-Oosten

Automobilisten moeten vanaf vandaag 12.00 uur meer betalen aan de pomp bij oliemaatschappij SOL. De prijs van SOL Unleaded is vastgesteld op SRD 48,32 per liter, terwijl voor SOL Diesel nu SRD 53,27 per liter moet worden neergeteld.

De prijsaanpassing hangt samen met de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de oorlog de internationale oliemarkt stevig onder druk zet. Door aanvallen op olie- en transportinfrastructuur en de problemen rond de Straat van Hormuz zijn de zorgen over de wereldwijde aanvoer toegenomen, wat de olieprijzen verder heeft opgejaagd.

Analisten en energie-instanties waarschuwen dat de impact groter kan worden als het conflict langer aanhoudt. Reuters meldde donderdag dat Brent-olie opnieuw fors is gestegen, terwijl de International Energy Agency spreekt van een uitzonderlijk grote verstoring van de wereldwijde olievoorziening.

De stijging aan de pomp is daarmee een direct gevolg van de internationale onrust, die ook in Suriname voelbaar wordt in de portemonnee van weggebruikers.