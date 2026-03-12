HomeOnderwerpenJustitie en politieAutomobilist verliest controle over dienstvoertuig en richt vernieling aan langs Waterkant
Automobilist verliest controle over dienstvoertuig en richt vernieling aan langs Waterkant

Een dienstvoertuig van het bewakingsbedrijf N.V. Thuk heeft vanmiddag vernieling aangericht aan wegmeubilair en verfraaiingselementen langs de Waterkant in Suriname. 

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur, waarna de wagen van de weg raakte en deels op twee betonblokken en een bloemenbak tot stilstand kwam.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.

In januari richtte een automobilist bij een eenzijdig ongeval al een flinke ravage aan langs de Waterkant.

Automobilist vliegt over plateau en veroorzaakt ravage langs Waterkant

Hof stelt MCP-onderdirecteur Hardayal in vrijheid
