Woning vermoedelijk in brand gestoken te Flora

Een woning is vannacht iets na middernacht in brand gevlogen aan de Abiastraat in Suriname.

De brandweer is op het moment van schrijven met man en macht bezig het vuur te blussen en te voorkomen dat dit overslaat op belendende panden.

De oorzaak is vermoedelijk brandstichting. Volgens buurtbewoners bedreigde de vrouw van de man des huizes dat zij de woning in brand zou steken en heeft zij de daad bij het woord gevoegd.

De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. Zo gauw meer bekend is volgt een update.