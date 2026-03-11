Raad van State: Surinaamse vrouw verliest Nederlanderschap na tien jaar verblijf in Suriname

Een vrouw die in Suriname woont, heeft volgens de hoogste bestuursrechter van Nederland haar Nederlanderschap verloren nadat zij jarenlang buiten Nederland verbleef. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 11 maart 2026.

De zaak draait om een vrouw die in 1957 in Suriname werd geboren en daardoor bij haar geboorte het Nederlanderschap kreeg. In 1971 verhuisde zij naar Nederland en werd daar officieel ingeschreven. Jaren later, in 2006, vertrok zij weer uit Nederland en schreef zij zich uit vanwege emigratie naar Suriname.

Een jaar later, op 8 februari 2007, verkreeg de vrouw via naturalisatie de Surinaamse nationaliteit. Daarmee had zij zowel de Surinaamse als de Nederlandse nationaliteit. Toen zij op 18 mei 2018 bij de Nederlandse ambassade in Suriname een nieuw Nederlands paspoort wilde aanvragen, liep zij echter tegen een probleem aan.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken weigerde haar aanvraag in behandeling te nemen. Volgens de minister had zij haar Nederlanderschap namelijk al op 8 februari 2017 verloren. De reden daarvoor is dat zij gedurende een onafgebroken periode van tien jaar haar hoofdverblijf in Suriname had, terwijl zij naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit bezat.

Volgens de regels van de Rijkswet op het Nederlanderschap kan iemand in zo’n situatie automatisch het Nederlanderschap verliezen als er binnen die periode geen handeling wordt verricht die de termijn onderbreekt, zoals het aanvragen van een paspoort of een verklaring van Nederlanderschap.

De vrouw ging tegen de beslissing in beroep, maar de Raad van State stelde uiteindelijk de minister in het gelijk. Daarmee blijft de weigering om haar paspoortaanvraag te behandelen in stand. De uitspraak onderstreept opnieuw dat Nederlanders met een tweede nationaliteit hun Nederlanderschap kunnen verliezen wanneer zij langdurig buiten het Koninkrijk verblijven zonder de termijn tijdig te onderbreken.