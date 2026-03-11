Onrust rond interne onderzoeken bij SZF; roep om onafhankelijk onderzoek groeit

Binnen de samenleving en onder personeel van het Staatsziekenfonds in Suriname (SZF) groeit de discussie over de gang van zaken binnen de organisatie. Recente berichtgeving over mogelijke misstanden heeft vragen doen rijzen over transparantie, interne controle en de wijze waarop onderzoeken worden uitgevoerd.

Een punt dat volgens verschillende bronnen vragen oproept, is de samenstelling van het zogenoemde crisisteam dat belast is met het lopende onderzoek. Volgens informatie uit de organisatie zou dit team grotendeels bestaan uit interne medewerkers van SZF. Dat leidt bij sommigen tot twijfel over de mate van onafhankelijkheid van het onderzoek. In vergelijkbare situaties wordt vaak gekozen voor externe deskundigen om de objectiviteit en geloofwaardigheid van een onderzoek te versterken.

Ook binnen de juridische afdeling zouden volgens interne signalen ontwikkelingen spelen die vragen oproepen. Zo wordt gesproken over de herbenoeming van een jurist die eerder uit een functie zou zijn ontheven. In hoeverre dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en wat de achtergrond daarvan is, is vooralsnog niet officieel bevestigd.

Daarnaast lijkt ook het personeelsbeleid onderwerp van discussie. Volgens bronnen zou het hoofd van de HRM-afdeling recent uit haar functie zijn ontheven zonder uitgebreide toelichting. Tegelijkertijd zou een persoon die eerder als waarnemend hoofd HRM was bedankt, opnieuw tijdelijk in die rol zijn geplaatst. Dergelijke veranderingen zouden volgens betrokkenen bijdragen aan onzekerheid binnen de organisatie.

Verder wordt binnen SZF gesproken over mogelijke onregelmatigheden rond bepaalde overeenkomsten (OVK’s) op een afdeling die onder een directie valt. Volgens ingewijden bestaan er vragen over de wijze waarop documenten worden verwerkt en ondertekend. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre deze signalen onderdeel vormen van het lopende onderzoek.

Vanuit verschillende hoeken klinkt daarom de roep om een onafhankelijk extern onderzoek. Volgens betrokkenen kan alleen een dergelijk onderzoek volledige duidelijkheid verschaffen en het vertrouwen binnen de organisatie en de samenleving herstellen.

Het is niet bekend of het SZF-bestuur of het ministerie inmiddels een extern onderzoek overweegt.