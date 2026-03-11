Monorath over criminaliteitscijfers: “We zijn nog niet waar we willen zijn; 11 zelfmoordgevallen in januari en februari”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) heeft vandaag de criminaliteitscijfers vanuit het KPS over de periode januari t/m februari 2026 gedeeld. Wat diefstallen betreft, zijn er in de maand januari landelijk 180 gevallen en in februari 160 gevallen geregistreerd. In januari zijn er 117 gevallen van inbraak geweest, terwijl dat in februari steeg naar 143.

Berovingen blijven nog een zorgpunt. Van de 32 gevallen van berovingen in januari zijn deze in februari iets gedaald naar 18. In totaal zijn er 13 overvallen geweest in januari en 18 in februari. Er is slechts 1 levensberoving geweest in de maand januari. Zorgwekkend zijn de zelfmoordgevallen, waarbij in januari 6 gevallen zijn geregistreerd en in februari 5. In totaal gaat het om 11 zelfmoordgevallen. Ook het aantal verkeersdoden is schrikbarend, met 15 gevallen in januari en 5 in februari.

“We zijn nog niet waar we willen zijn. Ik vind nog steeds dat het veel is. Maar het is nog steeds minder in totaal. We denken dat het met name komt omdat de politie actiever is. We zijn zichtbaarder en de andere korpsen ook. We zijn ook gestart met preventie.

Afgelopen maandag zijn de buurtmanagers een programma gestart met landelijke voorlichtingsdagen, waarbij wij de basisscholen en muloscholen gezamenlijk bezoeken en voorlichting geven onder andere over wapens die kinderen naar school brengen. Dat varieert van messen tot gaspistolen tot echte pistolen. Ook het aspect van pesten, drugsgebruik en drugscriminaliteit wordt belicht”, zei de minister woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM-)vergadering.

In Paramaribo zijn er in januari 101 gevallen van gekwalificeerde diefstallen geweest en in februari 86. Deze maand al zijn er 24 gevallen van gekwalificeerde diefstal geweest. In Regio Midden zijn er in januari 63 gevallen van gekwalificeerde diefstallen geweest, in februari 62 en deze maand 13.

Volgens Monorath zijn we nog niet waar we moeten zijn. In de komende week zal hij ook gesprekken hebben met bushouders en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) om te kijken welk beleid specifiek uitgezet kan worden wat betreft het wanordelijke deel in het verkeer en met name de klachten die er zijn over bussen en het rijgedrag van buschauffeurs.