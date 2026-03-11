Misiekaba: aangifte tegen ex-minister Ramadhin na verdwijnen van goederen ter waarde van SRD 1 miljoen

Tijdens de vandaag gehouden persconferentie voorafgaand aan de Raad van Ministers in Suriname, maakte minister André Misiekaba bekend dat tegen voormalig minister Amar Ramadhin aangifte is gedaan bij de politie wegens verduistering van goederen met een geschatte waarde van 1 miljoen Surinaamse dollars.

Volgens Misiekaba is binnen het ministerie eerst een intern onderzoek uitgevoerd nadat was gebleken dat een partij goederen niet meer te achterhalen viel. Daarbij is nagegaan wat er met de spullen is gebeurd en waar die zich mogelijk zouden kunnen bevinden. Die interne naspeuringen leverden volgens de minister echter geen duidelijk antwoord op, waarna is besloten de zaak officieel in handen van de politie te leggen.

De verdwenen goederen vertegenwoordigen naar zeggen van Misiekaba een waarde van ongeveer SRD 1 miljoen. Omdat binnen het ministerie niemand helderheid kon geven over de verblijfplaats ervan, is uiteindelijk gekozen voor de stap om aangifte van verduistering te doen.

Met die aangifte is de kwestie nu doorgeschoven naar de justitiële autoriteiten. Het verdere verloop hangt af van het politieonderzoek en de beoordeling door justitie. Daarbij zal moeten blijken welke vervolgstappen nodig worden geacht en of de zaak mogelijk uitmondt in een procedure om de voormalige minister in staat van beschuldiging te stellen.

Misiekaba benadrukte tijdens de persconferentie dat hij het geen goede zaak vindt wanneer (oud-)bewindslieden zich tegenover justitie moeten verantwoorden. Tegelijk gaf hij aan dat zulke ontwikkelingen volgens hem onvermijdelijk worden wanneer personen misbruik maken van hun functie of van voorzieningen die eigendom zijn van de Staat.

De minister liet verder blijken dat de politieke leiding zich inhoudelijk niet meer met de juridische afhandeling wil bemoeien. Vanaf dit punt is het aan politie en justitie om vast te stellen wat er precies is gebeurd, waar de goederen zijn gebleven en of strafrechtelijke stappen tegen Ramadhin daadwerkelijk volgen.