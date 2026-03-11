Jarenlange verwaarlozing aangepakt: overheid laat verstopte riolen en vuil opruimen

Na een periode van achterstallig onderhoud is het directoraat Openbaar Groen & Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname begonnen met schoonmaakwerkzaamheden op verschillende locaties. Daarmee wordt zichtbaar ingegrepen op plekken waar vervuiling, dichtgeslibde riolen en onverzorgde bermen steeds vaker zorgen voor overlast in woongebieden.

Een van de locaties waar dinsdag al werd gewerkt, is de Jodenbreestraat. Daar zijn de hoofdrioleringen grondig gereinigd om verstoppingen tegen te gaan en de afwatering te verbeteren. Die maatregel moet vooral uitkomst bieden in tijden van zware regenval, wanneer straten en buurten sneller met wateroverlast te maken krijgen.

Volgens OGA blijft het daar niet bij. De werkzaamheden maken deel uit van een ruimer offensief in Paramaribo, waarbij op meerdere plaatsen wordt ingezet op het wegwerken van vuil en achterstallig onderhoud. Daarbij gaat het niet alleen om het schoonmaken van riolen, maar ook om het maaien van bermen, het verwijderen van zwerfvuil en het opruimen van opgehoopte rommel.

Met deze operatie wil de overheid de leefomgeving schoner, veiliger en beter onderhouden maken. Tegelijk wordt benadrukt dat de aanpak alleen effect zal hebben als ook burgers hun verantwoordelijkheid nemen in de eigen woonomgeving.

De autoriteiten wijzen er nadrukkelijk op dat afval dat achteloos op straat of in goten wordt gegooid, rechtstreeks kan bijdragen aan verstopte afwateringskanalen. Dat vergroot de kans dat wegen en woongebieden bij regenval onder water komen te staan. De oproep aan de samenleving is daarom helder: vuil hoort niet in de goot of langs de weg, maar op de juiste plek voor de vuilophaaldienst.

Met het offensief tegen achterstallig onderhoud probeert de overheid niet alleen de directe problemen aan te pakken, maar ook grotere overlast in de toekomst te voorkomen. De boodschap daarbij is duidelijk: zonder schoonmaak en zonder medewerking van burgers blijft wateroverlast een terugkerend probleem.