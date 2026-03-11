Del Castilho: “De kritische burger die de straat opging voelt zich gepakt en voor het karretje gespannen”

Doordat Stephano ‘Pakittow’ Biervliet als activist eerder veel ondersteuning tijdens diverse straatacties heeft gehad, daarna politicus werd en nu na de verkiezingen namens de NDP geaccommodeerd is met een RvC-post, geeft dit volgens DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho veel Surinamers het gevoel dat zij zijn gepakt.

Volgens de politica zorgt dit gedrag van activisten ervoor dat mensen geen geloof meer zullen hebben in toekomstige activisten. “De kritische burger die de straat opging voelt zich gepakt en voor het karretje gespannen. En dan ontstaat er meer en meer wantrouwen.

Dus al zou morgen iemand anders opstaan, die wel het hart op de juiste plaats heeft en mensen oproept, dan zullen mensen zeggen: ‘nee hoor, echt niet. Ik ga mijn tijd niet verdoen. Ik ga mijn werk niet laten liggen en een hele dag opofferen om daar te zijn voor iemand die weer een positie voor zichzelf zoekt. Omdat het elke keer weer gebeurt”, zei Del Castilho in een interview op Radio Awaaz.

Volgens de politica kregen veel van de activisten, zoals Biervliet, Curtis Hofwijks, Maisha Neus en Xaviera Jessurun, bekendheid met hun straatacties in de periode van de regering van oud-president Desi Bouterse. Toen zeiden zij allemaal dat zij geen politieke ambities hadden en slechts activisten waren.

Vervolgens was het grootste deel van hen ineens in politieke organisaties. Jessurun werd tijdens de vorige regeerperiode geaccommodeerd als president-commissaris bij de SLM en is nu zelf adviseur van de secretaris-generaal van de OAS.

“Ik ga ook op straat, maar ik roep mensen met mij met open vizier. Want ik ben politicus en ik kom als voorzitter van DA ’91. Dus ik maak er geen geheim van wie ik ben en als wat ik daar ben. Maar wanneer je zegt dat je activist bent, het volk komt en je vervolgens politicus bent en je je bezighoudt met het beijveren van een functie, dan voelen vele mensen zich uit de samenleving gepakt.

Dus er is heel veel wantrouwen in de samenleving. Ook naar vakbonden toe, omdat je vaker merkt dat ze zich ook bij een politiek verbond gaan aansluiten. Terwijl een vakbondsoriëntatie heel anders ligt dan een politieke organisatie”, aldus de DA ’91-voorzitter.