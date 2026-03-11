Arbeider beroofd en mishandeld; twee verdachten aangehouden

Een 49-jarige arbeider is afgelopen nacht overvallen en beroofd aan de William Kemblestraat in Suriname.

Het slachtoffer W.R., verklaarde dat hij door twee mannen werd overvallen en beroofd van zijn mobiele telefoon. Volgens hem waren de verdachten niet gemaskerd en vermoedelijk van Braziliaanse komaf. Één van hen was gewapend met een ijzeren staaf.

Tijdens de overval werd het slachtoffer op het hoofd geslagen. Daarbij liep hij een barstwond op aan zijn voorhoofd.

De daders kwamen te voet en verlieten na de daad eveneens te voet de plaats. Na het incident schakelde de werkgever de politie in. Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo wisten kort daarna beide verdachten aan te houden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau Geyersvlijt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over hun verdere lot worden beslist.