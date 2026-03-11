Antonov An-12BP geland in Suriname

De Antonov An-12BP is geland op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven in Suriname. Het 54-jarige vrachttoestel, de UR-CKM van de Oekraïense Cavok Airlines, heeft na een tijdje weer het land aangedaan.

Het viermotorige turbopropvliegtuig werd in de jaren zestig ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie en staat bekend als een robuust werkpaard voor het vervoer van vracht.

Ondanks zijn leeftijd wordt de Antonov An-12 nog steeds wereldwijd ingezet voor logistieke operaties, vooral op routes waar sterke prestaties op minder goed uitgeruste luchthavens nodig zijn.

De komst van het toestel naar Suriname hangt doorgaans samen met speciale vrachtvluchten. Dergelijke vluchten vervoeren vaak uiteenlopende lading, variërend van industriële goederen en machines tot onderdelen voor vliegtuigen en de mijnbouw- en energiesector.

De Antonov An-12 staat erom bekend grote en zware vracht te kunnen vervoeren, mede dankzij de brede laadruimte en de achterste laadklep. Het toestel is door zijn karakteristieke geluid en militaire uitstraling een opvallende verschijning op luchthavens waar het landt.