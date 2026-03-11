HomeOnderwerpenJustitie en politieAgent springt opzij voor aanstormende Mark X: bestuurder vast voor poging tot...
Agent springt opzij voor aanstormende Mark X: bestuurder vast voor poging tot moord

Blauw zwaailicht ter illustratie.

Wat begon als de afhandeling van een aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname, had voor een politieman van de Motorbrigade bijna een dodelijke afloop. De bestuurder van een Toyota Mark X zou op 9 februari 2026 ter hoogte van Hannaslust doelbewust op de agent zijn ingereden.

Volgens de politie was de wetsdienaar op dat moment bezig met zijn werkzaamheden toen de automobilist met hoge snelheid op hem afkwam. Alleen doordat de agent op tijd opzij wist te springen, kon een directe aanrijding worden voorkomen.

De bestuurder werd uiteindelijk met assistentie van andere collega’s aangehouden. Zijn voertuig is in beslag genomen. Tegen hem zijn zware verdenkingen gerezen, waaronder poging tot moord, poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling.

De ernst van de zaak blijkt ook uit het vervolg: de inverzekeringstelling van de verdachte is met dertig dagen verlengd. De Surinaamse politie zet het onderzoek voort.

