19-jarige vrouw na uitdrijven van foetus met complicaties opgenomen

Een 19-jarige vrouw in Suriname is dinsdagavond met complicaties opgenomen op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens de beschikbare informatie was de jonge vrouw zwanger en heeft zij eerder op de dag de foetus uitgedreven.

De politie kreeg de melding binnen waarna agenten van bureau De Nieuwe Grond en de forensische opsporing werden ingeschakeld voor nader onderzoek.

Daarbij zou naar voren zijn gekomen dat de moeder van de jonge vrouw de foetus ergens zou hebben begraven.

De Surinaamse politie is bezig te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld en waar de foetus zich bevindt.

