Vechtpartij op school te Flora: leerling met schaar gestoken

Op de openbare basisschool O.S. Rakarakaschool in Flora, Suriname, heeft zich maandag tijdens de pauze een vechtpartij voorgedaan tussen drie leerlingen.

Volgens voorlopige informatie zou leerling S.H. (12) zijn medeleerlingen D.W. (11) en I.C. (12) enkele klappen hebben gegeven. D.W. reageerde daarop door S.H. te duwen en terug te slaan.

Tijdens de ontstane situatie haalde I.C. een schaar uit zijn broekzak en bracht daarmee een steekwond toe aan de rug van D.W.

Een leerkracht merkte het voorval op en greep onmiddellijk in door de leerlingen uit elkaar te halen. Daarna werden zij naar het kantoor gebracht en werd het incident gemeld aan het schoolhoofd, dat vervolgens de politie van Flora inschakelde voor verder onderzoek.

Het slachtoffer kreeg van de politie een geneeskundige verklaring. De ouders van de betrokken leerlingen zijn door de politie van Flora geïnformeerd en opgeroepen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist over het verdere verloop van de zaak.