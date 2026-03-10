Vanaf 16 april rechtstreekse vluchten tussen Dominicaanse Republiek en Suriname

Luchtvaartmaatschappij Sky High Dominicana begint vanaf 16 april met rechtstreekse vluchten tussen Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) en Paramaribo (Suriname). Met deze nieuwe verbinding wordt het voor reizigers mogelijk om zonder overstap te vliegen tussen de twee hoofdsteden.

De nieuwe route moet de connectiviteit tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek versterken en biedt daarnaast betere aansluitmogelijkheden naar andere bestemmingen in het Caribisch gebied en Midden- en Noord-Amerika via de hub van Sky High Dominicana in Santo Domingo.

De introductie van de directe verbinding wordt gezien als een belangrijke stap voor het toerisme en de handel tussen beide landen. Reizigers krijgen hierdoor eenvoudiger toegang tot de landen, terwijl de route ook kansen biedt voor toeristen en zakenreizigers uit de regio.

Sky High Dominicana staat bekend om haar regionale netwerk in het Caribisch gebied. Met de nieuwe route breidt de luchtvaartmaatschappij haar aanwezigheid verder uit.