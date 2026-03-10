Vader aangehouden na mishandeling minderjarige zoon

Een 43-jarige vader is maandagavond door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden na ontvangen informatie over een mishandeling en ontvoering van een minderjarige.

Vernomen wordt dat de verdachte zijn 13-jarige zoon nabij de kruising van de President Da Costalaan en de Wichersstraat in Suriname hardhandig zou hebben aangepakt. Daarna zou hij de jongen in de kofferbak van zijn witte Toyota Corolla hebben geplaatst en hem naar een appartement hebben gebracht.

De vader zou dit hebben gedaan omdat zijn partner hem belde en doorgaf dat hun zoon zich bezig hield met homoseksuele handelingen. Uit boosheid heeft de vader zijn zoon meegenomen.

De politie ontving hierover informatie van verschillende inlichtingendiensten, waarna het RBTP de verdachte bij een appartement wist op te sporen en aan te houden. De minderjarige zou daarbij ook letsel hebben opgelopen aan zijn hand.

Zowel de vader als de zoon zijn overgebracht naar politiebureau Centrum voor onderzoek. Het voertuig van de verdachte is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over de zaak beslist.