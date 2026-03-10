Theatervoorstelling ‘Peper & Zuur’ over geschiedenis Suriname aan de hand van de keuken

In de Kleine Komedie te Amsterdam vindt op woensdag 11 en donderdag 12 maart de première plaats van de theatervoorstelling Peper & Zuur?! Comedian Howard Komproe en kok Noni Kooiman vertellen hierin over de Surinaamse geschiedenis aan de hand van de keuken.

Welke invloed heeft die geschiedenis op het land, de mensen en de gerechten? En waar komen roti, bara, bakkeljauw en moksi meti vandaan?

Peper & Zuur?! is een even smakelijke als informatieve voorstelling die te zien is in theaters door heel Nederland. Howard en Noni nemen je mee op reis, door de tijd en over de wereld. Er wordt live gekookt en gelachen. Er worden verhalen verteld en er wordt natuurlijk uiteindelijk ook samen gegeten.

De voedingsindustrie heeft ontdekt dat er grof geld te verdienen valt en bestempelt te pas en vooral te onpas van alles Surinaams. Komproe en Kooiman vinden dat het tijd wordt om paal en perk te stellen, maar omarmen ook de frisse wind die de jonge generatie door de best wel conservatieve Surinaamse kookcultuur laat waaien. Bekijk de speellijst hier.

Over Howard & Noni

Howard Komproe is stand-up comedian en stemacteur. Tijdens de coronapandemie wendde Howard zich tot de kookkunst en startte het platform Komproeven.

Noni Kooiman werkte vanaf haar zeventiende als kok in verschillende restaurants. Daarnaast schreef ze kookboeken en maakte ze voor de VPRO de culinaire reis-serie Paramaribo pepers.