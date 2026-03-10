Soeropawiro: “Bronto Somohardjo frequent op GBB, want hij moet op de hoogte gesteld worden van grondzaken en bosbeheer”

PL-minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) ontkent dat Bronto Somohardjo, ondervoorzitter/politiek leider van de Pertjajah Luhur (PL), directieven op zijn ministerie geeft.

Volgens de bewindsman is zijn partijgenoot Somohardjo vaak op het ministerie, omdat hij als voorzitter van de parlementaire commissie GBB op de hoogte moet zijn van zaken aangaande gronden en bosbeheer. Vooral zwaarwichtige zaken, zodat de parlementariër deze zaken ook binnen het parlement ter sprake kan brengen.

“Hij is er frequent, want we hebben heel veel zaken wat betreft gronden en bosbeheer, waarbij zaken besproken moeten worden en hij op de hoogte gesteld moet worden. Daarom is hij daar op het ministerie, zodat hij dat van mij rechtstreeks kan krijgen”, zei Soeropawiro in het programma ABC Actueel.

Ruben Ravenberg, de geschorste algemeen directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht in Suriname (SBB), stelde eerder een werkbespreking met de minister te hebben gehad en dat Somohardjo daar ook bij zat en hem diverse vragen stelde.

Volgens Ravenberg zou Somohardjo toen hebben laten weten dat niet de PL, maar de NDP de SBB-directeurspost nodig heeft. Uit eigen informatie heeft Ravenberg echter vernomen dat Somohardjo al geruime tijd naar iets zoekt om hem bij de SBB te vervangen.

Soeropawiro gaf toe dat Somohardjo erbij zat tijdens de meeting, maar dat hij daar slechts aanwezig was als voorzitter van de parlementaire commissie GBB. Volgens de bewindsman moet men echter realistisch zijn over het feit dat de politiek zaken in goede banen moet leiden.

“We moeten realistisch zijn. In alles in het land weten we dat de politiek zaken in goede banen moet leiden. De politiek heeft ook de verantwoordelijkheid om de zaken in goede banen te leiden. Dus om te zeggen dat de politiek nergens invloed op heeft, zou niet realistisch zijn. De politiek heeft op alles invloed”, aldus de minister.

Volgens de minister is er op basis van het rapport en advies van het stichtingsbestuur gehandeld. Met de schorsing kan er rustig worden nagegaan of de zaken die in het rapport zijn genoemd inderdaad kloppen.

Ondertussen heeft het OM een verzoek bij DNA ingediend om enkele voormalige bewindslieden in staat van beschuldiging te stellen. Het gaat volgens het OM daarbij ook om Bronto Somohardjo.