Security guard gestoken nadat hij mannen uit bar had gezet; verdachten voortvluchtig

Een 30-jarige security guard is afgelopen nacht gestoken bij een bar aan de Masonstraat in Suriname. Het slachtoffer liep meerdere steekverwondingen op en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit verklaringen blijkt dat het slachtoffer eerder op de dag twee Guyanese mannen uit de bar had verwijderd, omdat zij de orde verstoorden. Later keerden zij terug en probeerden opnieuw toegang te krijgen tot de gelegenheid.

Toen de security guard hun de toegang weigerde, ontstond een worsteling waarbij een van hen de beveiliger met een mes heeft gestoken.

Bij aankomst van de politie waren de verdachten niet meer op de plaats delict aanwezig. Volgens voorlopige informatie heeft het slachtoffer steekwonden opgelopen in de buikstreek en aan zowel zijn linker- als rechterarm. Volgens de Surinaamse politie verkeert hij buiten levensgevaar.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.