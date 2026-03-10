Patiëntbegeleider bedreigt arts met de dood en belandt in gevangenis

De politie van bureau Houttuin heeft op zondag 1 maart de 59-jarige M.A. aangehouden voor het bedreigen van een arts in een ziekenhuis.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de man die dag met familie op een recreatieoord vertoefde. Op een gegeven moment voelde zijn oma zich onwel, waarna hij haar naar het ziekenhuis bracht voor medische behandeling.

Toen de patiëntbegeleider later de behandelkamer wilde binnengaan, werd hem door een verpleegkundige de toegang geweigerd, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Volgens de geldende regels mag slechts één begeleider bij de patiënt aanwezig zijn. Op dat moment bevond een nichtje van de verdachte zich al bij de oma in de behandelkamer.

De man ging desondanks de ruimte binnen en stuurde zijn nichtje naar buiten. Omdat de dienstdoende arts eerst enkele vragen stelde en nog niet direct met de behandeling begon, raakte de verdachte geïrriteerd. Hij begon de aanwezige verpleegkundigen uit te schelden en bedreigde vervolgens de arts met de dood.

De arts deed daarop aangifte bij de politie. M.A. werd aangehouden en na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.