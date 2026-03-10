OM vraagt parlement om vervolging oud-ministers Hoefdraad, Somohardjo en Nurmohamed te beoordelen

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft bij De Nationale Assemblée (DNA) een verzoek ingediend om enkele voormalige bewindslieden in staat van beschuldiging te stellen. Het gaat volgens het OM onder meer om de oud-ministers B.S., G.H. en R.N.

Met zo’n verzoek wordt het parlement gevraagd toestemming te geven om verdere stappen te zetten richting vervolging. Volgens de geldende procedure ligt de beslissing hierover eerst bij De Nationale Assemblée, die het verzoek moet bespreken en bepalen hoe de zaak verder wordt behandeld.

Het Openbaar Ministerie laat weten de behandeling door het parlement af te wachten. Zolang de procedure loopt, zal het OM geen verdere inhoudelijke mededelingen doen over de zaak.