Drive-by shooting voor juwelierszaak; man in beide benen geraakt

Een 41-jarige man is maandagavond gewond geraakt bij een drive-by shooting op de kruising van de Dr. Eugène Albert Gesselstraat (voorheen Hoogestraat) en de Kalkbranderstraat in Suriname. Het slachtoffer, R.A., liep schotwonden op in beide benen.

Volgens voorlopige informatie zat het slachtoffer met enkele vrienden voor een juwelierszaak op de betreffende hoek te praten en te borrelen. Op een bepaald moment stond hij op en leunde hij tegen een paal met een stopbord, met zijn rug naar de straat gekeerd.

Plotseling hoorde hij meerdere schoten. Kort daarna voelde hij een branderig gevoel in zijn benen, waarna hij op de grond viel. Vlak voordat hij neerviel, draaide hij zich om en zag hij een zwarte Toyota Vitz, vermoedelijk met twee inzittenden, met hoge snelheid wegrijden in de richting van de Van Idsingastraat.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en trof het slachtoffer liggend op het trottoir voor de juwelierszaak aan. Volgens het slachtoffer kent hij de dader of daders niet en heeft hij geen idee wat de aanleiding van het schietincident is geweest.

Op de plaats delict werden meerdere hulzen aangetroffen. Die zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. De gewonde man werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van bureau Herman Gooding is belast met het onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de schutter of schutters.