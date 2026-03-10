Caribbean Paas Party met Sabroso en La Fiesta in Rijswijk

In het Paasweekend is de altijd gezellige Caribbean Party terug in de Sir Winston Club te Rijswijk. Op zondag 5 april 2026 (1ste Paasdag) gaan we dansen met twee topbands: SABROSO & LA FIESTA! Tussendoor zorgen DJ’s GILLY GONZALES en MEO MANIA voor de lekkerste hits. Kaarten zijn op de dag zelf 25 euro maar in de voorverkoop veel goedkoper dus haal ze snel hier!

Het wordt weer een heerlijke dansavond van 23.00u – 04.00u, met top live entertainment en de lekkerste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek uit Suriname! Voordelige kaarten zijn in de voorverkoop alleen hier online te verkrijgen. Op de dag zelf kun je ook een kaart aan de deur kopen.

EXCLUSIEF: Boek een eigen VIP TAFEL op een premium plek. Stuur een WhatsApp bericht naar +31 6 29107683 voor meer info.

Je ziet het; we pakken weer behoorlijk uit op deze editie, dus zorg ervoor dat je dit niet mist! Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent en een dag om nooit te vergeten, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd! Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caribische muziek.

CARIBBEAN PAAS PARTY

Zondag 5 april 2026 (1ste Paasdag)

Tijd: 23.00 – 04.00u

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

Toegang: 18 jaar – Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.