AZP viert 60 jaar: ziekenhuis draait op volle kracht, regering belooft miljoeneninjectie

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft maandag zijn 60-jarig bestaan gemarkeerd met een krachtige boodschap van volharding, geloof en toekomstvisie. Wat begon op 9 maart 1966 als een belangrijke schakel in de Surinaamse gezondheidszorg, is in zes decennia uitgegroeid tot een onmisbare instelling waar dagelijks honderden patiënten worden behandeld en levens worden gered.

Tijdens de jubileumviering stond niet alleen het verleden centraal, maar vooral ook de vraag hoe het ziekenhuis de komende jaren sterker uit de uitdagingen moet komen.

De viering kreeg vorm met een interreligieuze gebedsdag in het auditorium van het ziekenhuis, gehouden onder het thema ‘Samen sterk, samen vooruit’. Daarmee koos het AZP nadrukkelijk voor een moment van bezinning en dankbaarheid, maar ook voor erkenning van de enorme verantwoordelijkheid die het ziekenhuis al zestig jaar draagt binnen de samenleving.

Directeur Claudia Redan hield het personeel daarbij een indringende boodschap voor. Volgens haar schuilt achter zestig jaar AZP niet in de eerste plaats een gebouw of organisatie, maar vooral de inzet van mensen die dag in dag uit zorg verlenen. Zij benadrukte dat werken in de zorg meer is dan een baan en omschreef het als een roeping.

Tegelijk wees zij op de enorme druk waaronder het ziekenhuis in Suriname functioneert: dagelijks gaat het om 560 patiënten in het beddenhuis, meer dan 100 spoedgevallen en circa 2.000 bezoekers van de poliklinieken. Volgens Redan blijft die dagelijkse realiteit vaak buiten beeld, maar gaat het werk onverminderd door, omdat honderden patiënten iedere dag op het ziekenhuis rekenen.

Ook vanuit de personeelsorganisatie klonk een boodschap van doorzettingsvermogen. Lloyd Pool, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ), sprak zijn waardering uit voor de bijdrage van medewerkers op alle niveaus. Hij stelde dat het ziekenhuis al zestig jaar standhoudt, ondanks de moeilijke omstandigheden en de vele uitdagingen.

Daarbij wees hij erop dat in de loop der jaren duizenden medewerkers met pensioen zijn gegaan, maar dat het ziekenhuis zelf nooit met pensioen kan. Volgens hem blijft het AZP, gedragen door zijn personeel, onmisbaar voor de gemeenschap.

De meest concrete aankondiging van de dag kwam van minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Hij maakte bekend dat de regering minimaal 60 miljoen SRD zal investeren in de modernisering van cruciale onderdelen van het ziekenhuis. Tot de plannen behoren een verdubbeling van het aantal operationele OK-bedden, een uitbreiding van de intensivecarecapaciteit naar 16 en later 21 bedden, een upgrading van de neonatale intensive care en een versnelde renovatie van de Spoedeisende Hulp.

Naast infrastructurele verbeteringen wil de regering ook inzetten op versterking van het personeel. Zo zullen extra gespecialiseerde verpleegkundigen worden aangetrokken en worden maatregelen voorbereid om de braindrain in de zorgsector tegen te gaan. Misiekaba erkende tegelijk dat er nog steeds knelpunten bestaan rond salarissen en toelagen, maar verzekerde dat de regering zich maximaal inspant om de sector te ondersteunen.

Met het 60-jarig jubileum werd het AZP nadrukkelijk neergezet als veel meer dan alleen een ziekenhuis. Volgens de sprekers is het een symbool van kwaliteit en zorg in Suriname, een instelling die in de afgelopen decennia niet alleen genezing bracht, maar ook hoop gaf en moeilijke momenten met patiënten en families heeft gedeeld.

Minister Misiekaba sprak daarbij de wens uit dat de volgende zestig jaar minder moeizaam zullen verlopen dan de voorbije decennia en benadrukte dat het AZP niet mag vallen. Zijn felicitatie aan het ziekenhuis ging dan ook gepaard met een duidelijke boodschap: het AZP moet behouden blijven als steunpilaar van de Surinaamse gezondheidszorg.