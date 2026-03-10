Atompai: “Je kan niet hulpbehoevend zijn, de politiek in komen en denken dat de politiek voor je gaat zorgen”

NPS-parlementariër Poetini Atompai stelt nu minder vrienden binnen De Nationale Assemblee (DNA), voornamelijk in de coalitie, te hebben sinds hij de vier wetsvoorstellen heeft ingediend om de onredelijk hoge geldelijke voorzieningen van de drie staatsmachten te herzien. De NPS’er vindt echter dat personen die hulpbehoevend zijn, de politiek niet kunnen in komen, denkende dat zij de politiek gaan gebruiken om voor zichzelf te zorgen.

“Ik heb al minder vrienden door deze indiening. Ik heb assembleeleden die me zeggen: ‘omdat je een car center hebt, dan ie dien a wet in’. Het gaat om coalitieleden. Die car center komt niet uit de lucht vallen. Ik heb ervoor gewerkt. En geld verdienen moet je buiten de politiek om doen. Niet de politiek moet voor jou zorgen. Ga werken go sorgu yu srefi. Te yu man sorgu yu srefi, dan pas kan je voor mensen werken.

Maar je kan niet hulpbehoevend zijn, de politiek in komen en denken dat de politiek voor je gaat zorgen. Het kan niet. Het werkt niet zo”, zei Atompai in het programma ABC Actueel. De NPS’er adviseert de overige 50 DNA-leden om ook eigen initiatiefvoorstellen in te dienen.

Het argument van sommige parlementariërs dat zij veel uitgaven hebben en dus zelf de huidige 130.000 SRD aan schadeloosstelling niet genoeg is, gaat bij de NPS’er niet op. Volgens hem moeten DNA-leden leren begrijpen dat de politiek hen niet moet verzorgen. Het stoort hem dat mensen die zonder de politiek niets zouden verdienen ineens met de politiek bedragen van 500.000 SRD willen komen verdienen.

“Als je uitgaven hebt, dan moet je niet in het parlement komen. Dan moet je ergens gaan werken waarmee je je uitgaven kan dekken. Maar in dit land zien we de politiek als een hossel, een beroep of onderneming. Politiek is meer dienen. Als je uitgaven hebt, ga bij Staatsolie werken. Mensen die zonder de politiek niets zouden verdienen, willen in de politiek 500.000 SRD komen verdienen. En wij als Surinamers moeten leren om dit soort mensen af te straffen. Want we klagen dat het niet goed gaat in het land, maar als je mensen kiest die vandaag A en morgen Z zeggen, dan gaan we dit soort dingen krijgen”, aldus Atompai.

Atompai blijft erbij dat niemand meer dan de president van het land mag verdienen. “We ontkomen niet aan het feit dat de rechterlijke macht goed moet verdienen. Ik ben zelf jurist en ik zou niet op de opleiding willen zitten om rechter of officier te worden. Het is veel werk, dus de mensen moeten goed verdienen. Maar wat we hier zien, is buiten proporties. En dat moeten we binnen de perken van redelijkheid en rechtvaardigheid brengen.

Iedereen bleef maar praten, maar die wetten werden niet ingediend. Het is nu wel ingediend en nu moeten de discussies komen in het parlement en ook met alle andere belangengroepen. Die wetten zijn ingediend en now wo si suma na suma. We zullen zien wie het wel of niet met het volk meent”, aldus de politicus.