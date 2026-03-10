59-jarige alcoholist aangehouden voor ontuchtige handelingen in bijzijn van minderjarigen

Een 59-jarige man in Suriname is op maandag 9 maart 2026 door de politie van het bureau Livorno aangehouden in een bar op aan de Dageraadweg.

Een moeder deed op vrijdag 27 februari 2026 aangifte op het voornoemde politiebureau tegen de verdachte, die bekend staat als alcoholverslaafde. Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat twee minderjarige kinderen op een erf aan het spelen waren, toen M.K. op een bepaald moment het erf opliep en zichzelf in het het bijzijn van hun bevredigde.

Een buurman die de handelingen van de verdachte zag, legde dit vast, waarna hij de moeder van de kinderen in kennis stelde en haar de videobeelden toonde. Na het voorval verliet de verdachte het adres en werd niet meer in de omgeving aangetroffen.

De politie stelde direct een onderzoek in en na intensieve opsporing werd de verdachte uiteindelijk op 9 maart 2026 in een bar aan de Dageraadweg in de boeien geslagen. De verdachte werd vervolgens ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan de ontuchtige handelingen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.