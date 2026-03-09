Vreedzaam: “Sneu van de VHP-regering dat zij zich heeft verschoond van alle corrupte handelingen”

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam vindt het sneu van de voormalige regering van oud-president Chan Santokhi dat zij de verplichting om een Verklaring van Inkomen en Vermogen (VIV) in te dienen, zoals vastgesteld in de Anti-corruptiewet, niet tijdens die regeerperiode heeft laten invoeren.

Met de inwerkingtreding van de ministeriële beschikking S.B. 2025 no. 138 is op 17 november 2025 deze belangrijke bepaling in deze regeerperiode in werking getreden, waardoor publieke functionarissen uit de vorige regeerperiode volgens haar verschoond worden van alle corrupte handelingen, maar de huidige wel alles moeten laten registreren.

“Ik vind het wel sneu van de VHP-regering dat zij alle voorbereidingen heeft getroffen vanaf 2020. Vijf jaren lang de voorbereidingen hebben getroffen en zichzelf eigenlijk hebben verschoond van alle corrupte handelingen. Nieuwe regeerders en nieuwe RvC-leden moeten zich allemaal nu wel registreren, maar de vorige dan? Hoe zag hun vermogen eruit?

Natuurlijk is het bewust gedaan. Dus die mensen van de vorige regering… de ministers en al die RvC-leden… komen schotvrij”, zei Vreedzaam in het programma Retrospectie op LIM FM.

De NDP’er begrijpt dat leden van de voormalige VHP-ABOP-PL-regering wel nog voor corrupte handelingen kunnen worden vervolgd indien het bewijs daarvoor wordt gevonden. Echter stelt zij dat men toen een heleboel wetten en regels heeft omzeild.

“Daardoor kan je er ook weinig uit halen. Maar nu zijn er discussies. Het Burgerlijk Wetboek in Suriname is veranderd, aansprakelijkheid is opgenomen en de Anti-corruptiewet zegt nu dat je je vermogen moet gaan registreren. En we hebben jurisprudentie met de zaak van Hoefdraad, dus we moeten ook voorzichtig zijn met beleidskeuzes die we maken.

Want de volgende regering kan deze president beschuldigen van verkeerde beleidskeuzes en ze wordt strafbaar gesteld. Dus we moeten die dingen goed bekijken. Het zijn politieke intriges en politieke zaken die in wetgeving de afgelopen vijf jaren zijn gezet”, aldus Vreedzaam.