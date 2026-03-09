Trump ontkende maar onderzoek wijst uit: VS verantwoordelijk voor bloedbad onder schoolkinderen Iran

President Donald Trump ligt zwaar onder vuur nadat nieuw videobewijs haaks lijkt te staan op zijn eerdere verklaring over de dodelijke aanval op een basisschool in Iran. Waar Trump stelde dat Iran zelf verantwoordelijk was voor de inslag waarbij 175 mensen omkwamen, onder wie vooral kinderen, wijst nieuw onderzocht beeldmateriaal volgens The New York Times juist in de richting van een Amerikaanse Tomahawk-raket.

De video, die zondag 8 maart werd gepubliceerd door het Iraanse semi-officiële persbureau Mehr en door The New York Times werd geverifieerd, zou een Tomahawk-kruisraket tonen die op 28 februari inslaat op een marinebasis naast de getroffen school in de plaats Minab. Juist dat detail is explosief, omdat de Amerikaanse strijdkrachten volgens de krant de enige partij in dit conflict zijn die Tomahawk-raketten gebruiken.

Daarmee komt de uitspraak van Trump van zaterdag 7 maart in een bijzonder slecht daglicht te staan. Op vragen van The New York Times ontkende hij dat de Verenigde Staten de school hadden gebombardeerd. Volgens hem was de aanval uitgevoerd door Iran. Ook minister van Defensie Pete Hegseth hield vol dat Iran de enige partij is die burgers doelbewust aanvalt, terwijl het Pentagon de zaak nog onderzocht.

Intussen stapelt het tegenbewijs zich op. The New York Times meldt dat satellietbeelden, sociale-mediaposts en andere geverifieerde video’s erop wijzen dat het gebouw van de Shajarah Tayyebeh-basisschool zwaar werd beschadigd door een precisieaanval rond hetzelfde moment waarop ook de nabijgelegen marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde werd getroffen.

Op het nieuwe videomateriaal is te zien dat een raket een gebouw op de basis raakt, terwijl op de achtergrond al stof- en rookwolken opstijgen uit de omgeving van de school. Dat suggereert volgens de krant dat de school kort daarvoor al was geraakt.

De krant schrijft verder dat meerdere experts de raket in de video hebben geïdentificeerd als een Tomahawk. Onder hen bevinden zich een voormalig Amerikaans explosievenexpert en een andere wapendeskundige. Dat is politiek bijzonder gevoelig, omdat Tomahawks bekendstaan als langeafstandsraketten met een hoge nauwkeurigheid. Juist daardoor wordt de vraag alleen maar pijnlijker hoe een school, waar volgens berichten 175 mensen stierven, in het vizier van een dergelijke aanval kon komen.

Ook uit verklaringen van de Amerikaanse legerleiding blijkt dat de VS op dat moment actief waren in het zuiden van Iran. De voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, generaal Dan Caine, bevestigde dat Amerikaanse troepen daar aanvallen uitvoerden en verklaarde eerder bovendien expliciet dat Tomahawks in de eerste uren van de oorlog door de Amerikaanse marine werden ingezet. Een door hem gepresenteerde kaart zou ook een gebied omvatten waar Minab onder valt.

Wat deze zaak extra beladen maakt, is niet alleen de enorme menselijke tol, maar vooral de politieke lijn die vanuit Washington werd gekozen. Terwijl er al aanwijzingen waren dat Amerikaanse wapens betrokken konden zijn, schoof Trump de verantwoordelijkheid onmiddellijk in de schoenen van Iran. Als het videobewijs en de analyse van The New York Times standhouden, dan is niet alleen sprake van een militaire tragedie, maar ook van een ernstige misleidende verklaring van het hoogste politieke niveau.

De kern van de zaak is daarmee helder en hard: waar Trump publiekelijk ontkende en Iran aanwees als dader, lijkt nieuw bewijs juist te wijzen op Amerikaanse betrokkenheid bij een aanval die eindigde in een bloedbad onder schoolkinderen. Dat zal de druk op Washington om tekst en uitleg te geven alleen maar verder opvoeren.