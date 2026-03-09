Steekpartij na ruzie over bier bij winkel te Pikin Saron

Een ruzie over bier is afgelopen nacht uitgemond in een steekpartij bij een winkel in Pikin Saron in Suriname, waarbij twee jongemannen gewond zijn geraakt. Een van de slachtoffers is met meerdere steekverwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de eerste informatie van de Surinaamse politie kwam de verdachte naar de winkel om bier te kopen, maar kreeg hij te horen dat er geen bier meer beschikbaar was. Daardoor ontstond een woordenwisseling tussen hem en enkele aanwezigen, die al snel uitmondde in een vechtpartij.

Tijdens de confrontatie sloeg de verdachte een van de mannen met een bierfles op het hoofd.

Na het incident verliet de verdachte de plaats, maar korte tijd later keerde hij terug. Dit keer was hij gewapend met een mes. Vervolgens viel hij twee broers aan en bracht hun steekverwondingen toe.

Het zwaarst getroffen slachtoffer, de 19-jarige R.T., liep drie steekwonden op in zijn buik en rug. Hij is ter observatie opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Ook de jongere broer van R.T. raakte gewond bij de aanval en liep steekverwondingen op. Over de ernst van zijn verwondingen is vooralsnog niets bekend.

De politie van Zanderij is bezig met het onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.