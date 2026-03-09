Somohardjo: “We hebben een goede band en samenwerking met alle partijen die in de coalitie zijn”

Paul Somohardjo, partijleider van de Pertjajah Luhur (PL), stelt tot nu toe nog steeds een goede samenwerking te hebben met president Jennifer Simons. Hijzelf heeft niet kunnen merken dat er spanningen zijn tussen de PL en de overige vijf samenwerkende partijen.

“Belangrijk voor ons is de erkenning en waardering… hoe klein je ook mag zijn. Je hebt ook andere partijen met één zetel, maar we zijn ons ervan bewust dat wij samen 34 zetels hebben. Het lijkt wel toeval, maar misschien wilde de Almachtige het zo hebben dat er juist 17 in de oppositie zijn en 34 in de coalitie.

We hebben een goede band en samenwerking met alle partijen die in de coalitie zijn. Ook de oppositie. We zijn allemaal Surinamers en we moeten elkaar respecteren. We moeten ook leren samenwerken en samen delen”, zei de PL-topman in een interview op RTV.

De politicus ziet vooralsnog geen tekenen dat de zes coalitiepartijen de samenwerking niet voor de volle vijf jaren zullen volhouden. Integendeel, eenieder leert elkaar beter kennen, waardoor de band in de coalitie juist sterker kan worden.

Ten aanzien van de recent geconstateerde reeks aan vermeende corruptiegevallen door exponenten uit de coalitiepartijen binnen het Staatsziekenfonds en de Melkcentrale, stelt Somohardjo voor niemand in de bres te zullen springen.

“We leven in een rechtsstaat en eenieder moet het recht accepteren en respecteren. Als je in de fout gaat, dan is het de taak van justitie om te oordelen en te veroordelen. Dus daar gaan wij voor niemand in de bres springen”, aldus de PL-partijleider.