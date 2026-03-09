Schoolwachter gekneveld achtergelaten; overvallers nemen zijn bromfiets mee

Twee gemaskerde criminelen hebben zondag een wachter overvallen bij OS Mottonshoop 1 aan de Palmkoolstraat in Suriname.

Volgens de eerste informatie werd de wachter door de daders gekneveld achtergelaten. De criminelen waren volgens het slachtoffer niet gewapend. Hij raakte bij de overval niet gewond.

Na de beroving gingen de daders ervandoor met de blauwe bromfiets van het slachtoffer.

De politie van Uitvlugt werd na de overval ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.