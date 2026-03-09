Miranda: “Regering kiest ervoor om landsdienaren verder te laten pienaren met lage koopkrachtversterking”

Bennie Miranda vindt dat de regering een spelletje met het Surinaamse volk speelt door landsdienaren slechts tegemoet te komen met bedragen van 1.000, 2.000 of 3.000 SRD aan koopkrachtversterking en aan de andere kant zichzelf, DNA-leden, departementsdirecteuren en de rechterlijke macht wel te zegenen met tientallen duizenden extra SRD’s.

“Wanneer zij hun eigen salarissen verhogen, dan is het met 30.000, 40.000 of 60.000 SRD. Maar wanneer ze de bedragen van de verpleegkundigen, leerkrachten, ambtenaren, AOV’ers en mensen met een beperking moeten verhogen, dan is het maar met 1.000, 2.000 of 3.000 SRD. Het is teleurstellend wat jullie doen. Niet eens een verhoging van 10.000 SRD”, zei Miranda in een FB-video (onder).

De voormalige VHP-propagandist kan niet snappen waarom de regering er steeds voor kiest om landsdienaren, die een belangrijke groep zijn, te laten pienaren, terwijl directeuren, DNA-leden en rechters hun salarissen wel met duizenden SRD’s omhoog zien worden geschroefd.

“Bepaalde verpleegkundigen werken 24 uur per dag. Ze doen overwerk. Ook de leerkrachten werken thuis door. De meesten hebben geen ruimte voor een tweede baan. Saide we pina a groep dati so? Want wanneer alle ambtenaren, verpleegkundigen en leerkrachten besluiten om niet meer te werken, wat gaat er dan gebeuren? Gaan jullie goed om met deze mensen”, stelde de criticus.

Volgens Miranda staan mensen er niet bij stil dat er ambtenaren zijn die slechts 9.000 SRD per maand verdienen. Hij vraagt zich af hoe de regering verwacht dat deze mensen met zo’n bedrag moeten uitkomen.

“We pina den sma ini a kondre disi… we pina a volk. Chan deed hetzelfde en nu wordt hetzelfde beleid voortgezet. Wat is er in de afgelopen maanden gedaan voor het volk? Alleen maar verhogingen erbij. Recent zijn de gascilinderprijzen ook verhoogd”, aldus Miranda.