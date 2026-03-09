Gezamenlijke crematie voor echtpaar dat op dezelfde dag overleed

De 77-jarige Hemradj Ramcharan en zijn 73-jarige echtgenote Nirmala Kanhailal, die in de vroege ochtend van vrijdag 6 maart binnen ruim een uur na elkaar overleden in Suriname, worden vandaag gezamenlijk gecremeerd in Nickerie.

Op het moment van schrijven vinden de uitvaartplechtigheden plaats bij de woning van het echtpaar aan de Soekramsingstraat in de Van Pettenpolder (foto).

Een familielid vertelde vrijdag na het voorval aan Waterkant.Net dat Kanhailal zich in de vroege ochtend plotseling onwel voelde en pijn op de borst kreeg. Onder begeleiding van familie werd zij vanuit haar bovenwoning via de trap naar beneden gebracht, zodat zij naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Mungra Medisch Centrum kon worden vervoerd.

Terwijl de vrouw zich nog thuis bevond, zakte zij op een gegeven moment in elkaar. De hulpdiensten werden gealarmeerd en togen naar het woonadres. Bij aankomst van de ambulance constateerde het verplegend team dat Kanhailal reeds was overleden. Haar ontzielde lichaam werd vervolgens door een ingeschakeld uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium.

Ongeveer een uur later voelde ook haar echtgenoot Ramcharan zich plotseling thuis niet goed. Familie begeleidde hem eveneens vanuit de bovenwoning naar beneden om hem voor medische behandeling naar de SEH te brengen.

Eenmaal beneden, op vrijwel dezelfde plek waar Ramcharan zijn vrouw eerder was ingestort, viel ook hij plotseling neer. De man werd naar de SEH gebracht, maar bij aankomst stelde de behandelend arts vast dat ook hij reeds was overleden.

Volgens een familielid kwam het overlijden van het echtpaar totaal onverwacht, mede omdat beiden zo kort na elkaar zijn overleden. Nog onlangs, tijdens Phagwa, bracht het echtpaar volgens de familie een mooie dag door met hun dierbaren. Ramcharan en Kanhailal zouden volgende maand hun 55-jarig huwelijksjubileum hebben gevierd.