Felle klap op drukke kruising: twee gewonden na botsing op Indira Gandhiweg

Een verkeersongeval op de kruising van de Indira Gandhiweg en de Javaweg in Suriname heeft afgelopen week geleid tot twee gewonden en forse schade aan twee voertuigen. De botsing vond plaats toen twee automobilisten elkaar op het drukke kruispunt kruisten, met een harde aanrijding tot gevolg.

De politie van bureau Lelydorp kreeg woensdag een melding van het ongeval en ging direct naar de locatie om poolshoogte te nemen. Daar troffen agenten een grijs gelakte Toyota Carina aan, bestuurd door G.S., en een bordeaux gelakte Toyota Passo met achter het stuur S.P.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie komt naar voren dat de bestuurder van de Toyota Carina over de Indira Gandhiweg reed vanuit de richting van Para en onderweg was naar Lelydorp. De bestuurder van de Toyota Passo reed op dat moment over de Javaweg in de richting van de Indira Gandhiweg.

Op het moment dat de Passo de Indira Gandhiweg opreed, ging het mis. Volgens de eerste bevindingen van de politie werd daarbij het voertuig van G.S. doorkruist, waarna de twee auto’s met elkaar in botsing kwamen. De impact zorgde voor schade aan beide voertuigen.

Bij het ongeval raakten de bestuurder van de Toyota Carina en een mede-inzittende gewond. Beiden klaagden over pijnklachten en zijn voor medische behandeling verwezen naar een arts.

De Surinaamse politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding verder.