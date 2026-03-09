Dienstwapen politieman vermoedelijk gestolen in nachtclub

Het dienstvuistvuurwapen van een 36-jarige politieman in Suriname is afgelopen weekend vermoedelijk gestolen in een nachtclub in Paramaribo. De politieman bevond zich op dat moment in de uitgaansgelegenheid voor ontspanning.

Volgens zijn verklaring ging hij op een bepaald moment naar het toilet om te urineren. Daarbij legde hij zijn dienstwapen op de stortbak van het toilet. Na het verlaten van de toiletruimte vergat hij het vuurwapen echter mee te nemen.

Pas enige tijd later bemerkte de agent dat hij zijn dienstwapen had achtergelaten, waarna hij terugkeerde naar het toilet. Bij aankomst bleek het wapen echter niet meer te liggen op de plek waar hij het had neergezet.

Er wordt vermoed dat een onbekende het vuurwapen heeft weggenomen. De zaak is inmiddels gemeld bij de politie, die een onderzoek heeft ingesteld naar de verdwijning van het dienstwapen.