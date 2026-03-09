19-jarige arbeider dood na instorten muur

Een 19-jarige arbeider is vanmiddag om het leven gekomen aan de Joli Coeurstraat in Suriname. Volgens voorlopige informatie is het slachtoffer tijdens sloopwerkzaamheden op zijn werk verongelukt.

De jongeman was in opdracht van zijn werkgever bezig met het slopen van een stenen muur met daaraan een betonnen trap. Tijdens de werkzaamheden stortte de constructie plotseling in.

De stenen muur en de betonnen trap kwamen op de arbeider terecht, waardoor hij zwaar gewond raakte en ter plaatse aan zijn verwondingen overleed.

De Surinaamse politie en de ambulance werden ingeschakeld, maar konden helaas niets meer voor het slachtoffer betekenen. Nadat een arts de dood had vastgesteld, werd het lichaam overgebracht naar een mortuarium.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.