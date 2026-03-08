Tragedie op Internationale Vrouwendag in Guyana: vrouw door man vermoord

Bij een woning in het dorp Long Creek aan de Soesdyke/Linden Highway in Guyana is vanmorgen een vrouw om het leven gebracht nadat zij door haar man met een scherp voorwerp werd aangevallen.

De vrouw liep fatale steekverwondingen op en zeeg buiten het huis neer, zoals op de foto te zien is.

De verdachte werd enige tijd later door de politie gesignaleerd langs de Highway. Hij had op dat moment een mes in zijn hand en was bezig zichzelf te verwonden. Agenten grepen in en hielden de man aan.

Over het motief voor de steekpartij is vooralsnog niets bekend. De autoriteiten in het buurland Suriname hebben de zaak in onderzoek.

Het incident zorgt voor extra geschokte reacties, omdat het juist vandaag, op Internationale Vrouwendag, heeft plaatsgevonden. Deze dag staat wereldwijd in het teken van de rechten, veiligheid en waardigheid van vrouwen.