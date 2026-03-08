Suriname verkent digitale samenwerking met technologiereus uit Abu Dhabi

Suriname zet in op een versnelde digitale omwenteling binnen de overheid en heeft daarvoor het oog laten vallen op een invloedrijke technologische speler uit de Verenigde Arabische Emiraten. President Jennifer Simons ontving vrijdag 6 maart op haar kabinet een delegatie van het Abu Dhabi-bedrijf Dalil, dat zich presenteert als een zwaargewicht op het gebied van veilige identificatie en grensbeheer en bereid is zijn expertise in te zetten om de Surinaamse digitale infrastructuur naar een internationaal topniveau te brengen.

De ontmoeting maakt duidelijk dat de regering vaart wil zetten achter de digitalisering van met name de overheidsdiensten. Simons heeft tijdens het onderhoud haar plannen voor een modernere, digitaal werkende overheid uiteengezet, maar tegelijkertijd ook benadrukt dat daarbij de bestaande procedures strikt gevolgd moeten worden. Daarmee lijkt de boodschap tweeledig: er moet snel worden gehandeld, maar niet buiten de formele lijnen om.

Opvallend is dat het bezoek van Dalil niet beperkt bleef tot een kennismakingsgesprek op hoog niveau. In de dagen voorafgaand aan de ontmoeting bracht het team uit de VAE intensieve oriëntatiebezoeken aan verschillende ministeries en andere overheidsinstanties. Onder leiding van e-Government werd bovendien een brede analyse gemaakt van de huidige stand van de digitalisering in Suriname. Daarmee is niet alleen verkend wat mogelijk is, maar ook waar de zwakke plekken en kansen binnen het staatsapparaat liggen.

Volgens e-Government-directeur Llydion Dalfour gaat het om een organisatie met een zeer sterke reputatie binnen de Emiraten en een sleutelpositie in digitaliseringstrajecten. Hij stelt dat Suriname veel kan opsteken van de ervaringen van de VAE, die internationaal bekendstaan om hun technologische ontwikkeling en hun ver doorgedreven digitale systemen. De samenwerking wordt vanuit Surinaamse zijde dan ook nadrukkelijk gezien als een kans om kennis en ervaring binnen te halen van een partij met aanzienlijke staat van dienst.

Ook aan de zijde van Dalil wordt de mogelijke samenwerking opvallend positief neergezet. Business Development Director Ahmed Al Houti gaf aan gecharmeerd te zijn van de koers van de Surinaamse regering en benadrukte dat zijn bedrijf niet uit is op snel geld, maar op een duurzame relatie tussen beide staten. Technologie moet volgens hem in de eerste plaats worden ingezet om de overheid efficiënter te maken en de dienstverlening aan burgers voelbaar te verbeteren.

Dat Suriname voor Dalil aantrekkelijk is, heeft volgens de verstrekte informatie niet alleen met digitalisering te maken. De delegatie uit de VAE ziet naar verluidt ook grote potentie in Suriname als partner vanwege gedeelde belangen in de olie- en gassector. Daarnaast kijkt de investeerder verder dan alleen de digitale overheid: ook sectoren als de luchtvaart worden genoemd als gebieden waar versterking mogelijk zou zijn. Daarmee krijgt het bezoek een bredere strategische lading dan louter administratieve vernieuwing.

Voor de bevolking moet het effect van zo’n samenwerking uiteindelijk zichtbaar worden in het dagelijks contact met de overheid. De inzet is dat bureaucratische processen digitaal worden afgehandeld, waardoor wachttijden drastisch moeten afnemen. De gesprekken op het kabinet hebben volgens de verstrekte informatie inmiddels geleid tot een concreet actieplan. Dalil zal op korte termijn een formeel voorstel indienen, waarna Surinaamse technische autoriteiten dat plan grondig zullen toetsen op haalbaarheid en op de vervolgstappen van het traject.