Staatshoofd slaat alarm over goudsector: criminelen met zware wapens, smokkel en miljarden die weglekken

De Surinaamse regering trekt hard aan de bel over de toestand in de goudsector. Wat volgens de autoriteiten jarenlang is blijven liggen, groeit nu uit tot een dossier waarin illegale activiteiten, smokkel, zwakke controle en misgelopen staatsinkomsten samenkomen. President Jennifer Simons maakte tijdens de regeringspersconferentie van vrijdag 6 maart 2026 duidelijk dat het probleem veel verder gaat dan alleen de vraag hoeveel geld de staat uit goud haalt.

Volgens het staatshoofd is de situatie in de sector ernstig, omdat niet alleen concessiehouders en hun werknemers actief zijn in de goudwinning, maar ook illegale personen uit Suriname en uit het buitenland. Daar blijft het niet bij. In dezelfde sector opereren volgens de president ook criminelen die beschikken over zware wapens. Daarmee krijgt het debat over goud niet alleen een economische, maar ook nadrukkelijk een veiligheidsdimensie.

Juist dat veiligheidsaspect dwingt de regering tot ingrijpen. Simons gaf aan dat versterking van politie en leger niet kan worden bekostigd uit de leningen van de bondholders. De boodschap van de regering is daarom dat Suriname deze operatie zelf zal moeten dragen. Voor dit jaar staat de oprichting van een speciale politie-unit op de agenda, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan een plan dat de veiligheid van mensen in de sector moet garanderen en de naleving van regels moet aanscherpen. Daarbij worden controlerende instanties nadrukkelijk naar voren geschoven als onmisbare schakels.

Tegelijk probeert de regering ook de financiële lekken in de sector aan te pakken. Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning verdedigde tijdens dezelfde persconferentie de tijdelijke verlaging van de royalty. Volgens haar is die stap niet genomen omdat de overheid het overzicht kwijt is, maar juist als gerichte maatregel om smokkel minder aantrekkelijk te maken en de legale inkomstenstroom te vergroten. Haar redenering is dat een lager tarief er onder omstandigheden toe kan leiden dat uiteindelijk meer opbrengsten bij de staat terechtkomen.

Om die gedachte te onderbouwen verwees de minister naar een eerder voorbeeld waarbij de prijs van PSA-aanvragen werd gehalveerd. Volgens haar leverde die verlaging uiteindelijk juist aanzienlijk meer geld voor de staat op. De regering lijkt dezelfde logica nu toe te passen op de goudsector: minder druk op papier, in de hoop dat meer activiteiten uit de schaduw komen en de officiële afdracht stijgt.

Toch laat de regering tegelijk weinig twijfel bestaan over de onzekerheid van deze aanpak. President Simons erkende openlijk dat de goudsector bijzonder complex is en dat het effect van de genomen maatregel zal moeten blijken. Als de smokkel ondanks de lagere royalty niet afneemt, ligt een nieuwe verhoging van het tarief weer op tafel. De verlaging is dus geen definitieve koerswijziging, maar eerder een proef binnen een breder pakket van ingrepen om meer greep op de sector te krijgen.

Dat de controle nog verre van op orde is, blijkt volgens de president ook uit de cijfers rond vergunningen en export. Jarenlang waren er slechts zes tot zeven exporteurs actief in de sector. Inmiddels staan 39 bedrijven met een vergunning geregistreerd, maar exporteren slechts enkele daarvan daadwerkelijk goud. Precies in dat verschil ziet de regering een duidelijke aanwijzing dat het systeem nog grote gaten vertoont en dat herstel van orde, transparantie en effectieve controle in de goudindustrie nog lang niet is voltooid.