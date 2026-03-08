Spoken Dance 2.0 brengt inclusieve kunsteducatie naar Paramaribo

In Paramaribo gaat van 9 tot en met 12 maart 2026 een opvallend kunstproject van start waarbij leerlingen uit het speciaal onderwijs centraal staan. Tijdens de projectweek Dancing Words – Spoken Dance 2.0 maken jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking kennis met een bijzondere mix van dans en spoken word. Daarmee wordt niet alleen ingezet op kunstbeleving, maar ook op expressie, zelfvertrouwen en zichtbare participatie van een doelgroep die in culturele trajecten vaak minder nadrukkelijk op de voorgrond staat.

Het project vormt een vervolg op een eerdere editie die vorig jaar al met succes werd uitgevoerd. Ditmaal slaan Introdans, de Ilonka Elmont Foundation, Fonds Kind & Handicap en het Bureau Speciaal Onderwijs Suriname opnieuw de handen ineen om inclusieve kunsteducatie verder vorm te geven in Suriname. De activiteiten vinden plaats op de Mytylschool Suriname en de SO Grietjebieschool, waar in totaal ongeveer 93 leerlingen deelnemen aan een programma dat volledig is afgestemd op hun mogelijkheden en belevingswereld.

De kracht van het project zit in de combinatie van beweging, taal en verbeelding. De deelnemende jongeren worden uitgedaagd om via dans en gesproken woord uitdrukking te geven aan hun eigen ervaringen, emoties en leefwereld. Daarbij komen verschillende elementen samen: Surinaamse dansstijlen, het repertoire van Introdans en spoken word als creatieve vorm van persoonlijke en culturele uiting. Juist die kruisbestuiving maakt het project opvallend en geeft het een eigen karakter.

De projectweek eindigt niet in stilte, maar mondt uit in een presentatie voor medeleerlingen, leerkrachten en genodigden. Daarmee krijgen de deelnemers letterlijk en figuurlijk een podium. Wat in de workshops wordt opgebouwd, wordt aan het eind van het traject zichtbaar gemaakt voor de omgeving, waardoor de leerlingen niet alleen deelnemers zijn, maar ook makers en performers.

Een ander markant onderdeel is het zogenoemde Teacher-to-Teacher programma, waarin Surinaamse en Nederlandse cultuur- en onderwijsprofessionals intensief met elkaar samenwerken. In deze co-teaching opzet draait het niet alleen om het begeleiden van leerlingen, maar ook om kennisdeling, didactische verdieping en het versterken van inclusieve werkmethoden. De bedoeling is dat het project daardoor verder reikt dan vier projectdagen en ook op langere termijn een impuls geeft aan het speciaal onderwijs en de culturele sector in Suriname.

Voor de invulling van de projectweek is een breed team van deskundigen samengesteld. Vanuit Introdans zijn choreograaf Adriaan Luteijn en dansdocent Mironne Gerritsen verantwoordelijk voor de dansinhoud en de coördinatie van de workshops. Op het gebied van spoken word en visuele kunst is Georgios Lazakis uit Nederland betrokken, terwijl de Surinaamse spoken word-artiest Jean-Luc “Koloku” Josafath de leerlingen begeleidt bij ritme, taal en persoonlijke verhaallijnen.

Ook vanuit Suriname wordt nadrukkelijk lokale deskundigheid ingebracht. Ariëlla Abas-Eriks, Ilan Myr en Zabdai Zamuel ondersteunen de workshops met aandacht voor lokale dansvormen, fysieke begeleiding en culturele inbedding. Daarnaast versterken een muziekdocent of ritmecoach, een cultuurpedagoog en een zorgprofessional het team, zodat niet alleen de creatieve inhoud, maar ook de toegankelijkheid en afstemming op de doelgroep gewaarborgd zijn.

De begeleiding van het Teacher-to-Teacher programma ligt in handen van Sarah Mensink en Nico Teunissen. Met die samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse professionals wil het project niet alleen leerlingen inspireren, maar ook bouwen aan blijvende deskundigheid op het gebied van inclusieve kunsteducatie. Precies daarin schuilt het meest opvallende van deze projectweek: een kunstinitiatief dat niet alleen optredens oplevert, maar ook structureel wil bijdragen aan meer inclusie, kennisuitwisseling en zichtbaarheid van speciaal onderwijs in de culturele wereld.