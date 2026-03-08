Ode aan de werkende vrouw vanuit Vakcentrale C-47 op Internationale dag van de vrouw

[INGEZONDEN] – Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, staan wij wereldwijd stil bij de kracht, waardigheid en bijdrage van vrouwen aan onze samenleving. Vanuit vakcentrale C-47 in Suriname willen wij vandaag een bijzondere erkenning uitspreken voor de werkende vrouw – de vrouw die een onmisbare rol vervult binnen factor arbeid en tegelijkertijd een dragende kracht is binnen het gezin en de gemeenschap.

De arbeid van vrouw is een fundament onder de ontwikkeling van onze economie. In kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkels, fabrieken en overheidsinstellingen dragen vrouwen dagelijks bij aan de productiviteit, stabiliteit en vooruitgang van ons land. Zij werken met toewijding, discipline en professionaliteit, vaak onder omstandigheden die grote veerkracht vereisen.

Maar de bijdrage van de vrouw stopt niet wanneer de officiële werktijd voorbij is.

Voor vele vrouwen begint na hun werkdag een tweede verantwoordelijkheid: het zorgen voor het gezin, het begeleiden van kinderen, het organiseren van het huishouden en het ondersteunen van familieleden. Deze vorm van arbeid is vaak onzichtbaar in economische statistieken, maar vormt een van de belangrijkste pijlers waarop onze samenleving rust.

De werkende vrouw vervult daarmee een dubbele rol: zij is arbeider in de formele economie en tegelijk arbeider binnen het huis. Haar inzet zorgt ervoor dat gezinnen functioneren, dat kinderen opgroeien in stabiliteit en dat gemeenschappen samenhang behouden.

Het is daarom van groot belang dat deze dubbele bijdrage wordt erkend, gewaardeerd en gerespecteerd.

Internationale Vrouwendag is niet alleen een moment van waardering, maar ook een moment van bewustwording. Het herinnert ons eraan dat de strijd voor waardig werk, gelijke kansen en respect op de werkvloer nog steeds actueel is. In veel sectoren dragen vrouwen nog steeds een zwaardere sociale last, terwijl zij tegelijkertijd dezelfde professionele verwachtingen moeten waarmaken.

Als vakcentrale C-47 geloven wij dat een rechtvaardige arbeidsmarkt alleen kan bestaan wanneer de bijdrage van vrouwen volledig wordt erkend. Dat betekent gelijke kansen op de werkvloer, eerlijke beloning, veilige werkomstandigheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Maar het betekent ook begrip voor de realiteit waarin veel vrouwen leven: de balans tussen werk, gezin en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

De werkende vrouw is meer dan een werknemer. Zij is een organisator, een opvoeder, een mentor en vaak ook een stille kracht achter het succes van anderen. Generaties vrouwen hebben barrières doorbroken en deuren geopend, zodat de mogelijkheden voor vrouwen vandaag groter zijn dan ooit tevoren.

Toch mogen wij niet vergeten dat vooruitgang onderhoud vraagt. Respect, solidariteit en bewust beleid blijven noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vrouwen hun talenten volledig kunnen benutten zonder dat zij onevenredige lasten moeten dragen.

Vanuit vakcentrale C-47 spreken wij daarom vandaag niet alleen onze waardering uit, maar ook onze solidariteit met alle werkende vrouwen. Met de verpleegster die lange diensten draait, de onderwijzeres die de volgende generatie vormt, de administratieve kracht die organisaties draaiende houdt, de arbeider in de productie, de ondernemer, de moeder en de mantelzorger.

Jullie inzet bouwt niet alleen aan organisaties en bedrijven, maar ook aan families, gemeenschappen en aan de toekomst van ons land.

Op deze Internationale Vrouwendag brengen wij hulde aan de werkende vrouw. Aan haar kracht, haar doorzettingsvermogen en haar vermogen om elke dag opnieuw bij te dragen aan een betere samenleving.

Namens vakcentrale C-47: dank aan alle vrouwen die werken, zorgen, bouwen en inspireren. Jullie arbeid is niet alleen waardevol , zij is onmisbaar.