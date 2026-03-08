HomeOnderwerpenJustitie en politieNachtelijke overval op vrouw in appartement: slachtoffer beroofd van geld, telefoon en...
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Nachtelijke overval op vrouw in appartement: slachtoffer beroofd van geld, telefoon en sieraden

-

0

Een 33-jarige vrouw is afgelopen nacht in haar appartement aan de Kwamalasamutustraat in Suriname overvallen door drie criminelen.

De daders drongen het pand binnen nadat zij de voordeur hadden geforceerd. Eenmaal binnen beroofden zij de vrouw van haar mobiele telefoon, 200 euro en haar sieraden.

Na de overval verlieten de mannen de plek. Het is vooralsnog niet duidelijk of zij gebruikmaakten van een voertuig om te vluchten.

Werken in de Caribbean

Volgens de eerste informatie gaat het om een wooncomplex met meerdere appartementen. Dat roept meteen vragen op over hoe de verdachten ongezien konden toeslaan en daarna weer verdwijnen.

De politie van Uitvlugt heeft de aangifte opgenomen en is een onderzoek gestart. Er wordt gewerkt aan het opsporen van de drie daders.

shop now

Vorig artikel
Staatshoofd slaat alarm over goudsector: criminelen met zware wapens, smokkel en miljarden die weglekken
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival