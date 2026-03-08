Nachtelijke overval op vrouw in appartement: slachtoffer beroofd van geld, telefoon en sieraden

Een 33-jarige vrouw is afgelopen nacht in haar appartement aan de Kwamalasamutustraat in Suriname overvallen door drie criminelen.

De daders drongen het pand binnen nadat zij de voordeur hadden geforceerd. Eenmaal binnen beroofden zij de vrouw van haar mobiele telefoon, 200 euro en haar sieraden.

Na de overval verlieten de mannen de plek. Het is vooralsnog niet duidelijk of zij gebruikmaakten van een voertuig om te vluchten.

Volgens de eerste informatie gaat het om een wooncomplex met meerdere appartementen. Dat roept meteen vragen op over hoe de verdachten ongezien konden toeslaan en daarna weer verdwijnen.

De politie van Uitvlugt heeft de aangifte opgenomen en is een onderzoek gestart. Er wordt gewerkt aan het opsporen van de drie daders.