Jogi: “Simons in acht maanden drie keer naar buitenland, maar minder dan drie keer in DNA geweest”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt dat president Jennifer Simons nauwelijks vergaderingen van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) bezoekt om daar verantwoording af te leggen. Het staatshoofd is in de acht maanden van haar zittingsperiode volgens hem vaker in het buitenland geweest dan dat zij openbare vergaderingen van DNA heeft bijgewoond.

“Ik heb de president na haar aantreden nauwelijks in het parlement gezien. Er zijn één of twee momenten geweest waarop ze hier is geweest en voor de rest hebben we haar gezien bij de viering van de onafhankelijkheid en bij de komst van de Nederlandse koning. Dat waren buitengewone openbare vergaderingen waarin er geen discussie was tussen de regering en het parlement. We hebben haar gezien bij de indiening van de begroting en nu zitten we al acht maanden verder.

Terwijl ze reeds drie keer naar het buitenland is geweest, is ze minder dan drie keer naar het parlement gekomen om in discussie te treden met het parlement over onderwerpen die de samenleving en het land raken”, zei Jogi op TBN.

Voor de VHP’er zou het goed zijn als de president rechtstreeks in discussie gaat met de volksvertegenwoordiging en belangrijke mededelingen niet alleen via persconferenties of ‘partijzenders’ deelt.

Jogi stelt sinds het aantreden van de regering nog geen richting te hebben gezien en ook geen beleidskeuzes te hebben gezien ten aanzien van de productiesector. Verder zijn de werkgelegenheid en verdiencapaciteit niet vergroot.

“Anders trek je het fundament weg waarop je als land zou moeten staan. En dat is jouw productie en verdiencapaciteit. We houden de handen al langer op in dit land, maar laat het niet zo zijn dat we als land gedoemd zijn om continu de handen op te houden.

Wij maken ons zorgen, omdat wij niet weten wat die regering doet en hoe groot al de leningen zijn. In die acht maanden zijn we in een doolhofsituatie beland waarin er geen duidelijkheid is. En dat is wat we niet moeten hebben”, aldus Jogi.