Jarige Brunswijk aan Bouva: “Mi wani gwa Holland yere. Dus yu abi wroko”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk, die zaterdag 7 maart zijn 65e verjaardag vierde, heeft tijdens een feestje vrijdagavond tegen de aanwezige BIS-minister Melvin Bouva gezegd dat hij naar Nederland wil gaan. Volgens de oud-vicepresident, nu DNA-vicevoorzitter, heeft Bouva wat deze wens betreft veel werk te verzetten.

“Minister Bouva… Buitenlandse Zaken… ey, mi wani gwa Holland yere. Dus yu abi wroko”, zei Brunswijk. Brunswijk is in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld voor drugssmokkel en staat internationaal gesignaleerd via Interpol. Hierdoor loopt hij het risico op arrestatie bij reizen naar Nederland of andere Schengenlanden, wat zijn diplomatieke bewegingsvrijheid in Europa aanzienlijk beperkt.

De ABOP-topman deed tijdens zijn toespraak ook een oproep aan de Surinaamse gemeenschap om voor nu een beetje geduld te betrachten en de regering onder leiding van president Jennifer Simons te ondersteunen. Aan de aanwezige NDP-topper gaf hij mee om eerlijk met elkaar te werken, waardoor de samenwerking ook lang in stand zal blijven.

“We moeten eerlijk met elkaar werken, dan gaat het goed gaan. So langa unu wroko eerlijk nanga unu srefi, o go anga langa”, aldus Brunswijk.

Volgens Brunswijk komen er betere tijden aan in 2028 en is het God die bepaalt wie president wordt. “We zijn in rustig vaarwater. Wij zijn Surinamers en no wan sma o kon seti a kondre dya gi unu. Wij gaan het zelf moeten doen. Daarom ondersteun ik wie dan ook de president is van Suriname.

Het is niet zo dat Brunswijk daar moet zijn. Neen! Ik wil dat het goed gaat met het land. En zolang het land goed draait, ben ik daar. En als het niet goed gaat, ga je mijn stem ook direct horen.

Dus laten we het rustig houden. Laten we ondersteunen waar we kunnen ondersteunen. Laten we niet vechten, omdat na Gado e poti en Gado e puru baka. Als God iemand daar plaatst, laten we die persoon ondersteunen. Daarom moet het totale volk tante Jenny ondersteunen. Zij alleen gaat het niet kunnen. Dus wij gaan ondersteunen en we hopen dat Suriname met de komst van olie en gas in 2028 vrij kan groeien”, aldus Brunswijk.