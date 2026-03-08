Gewelddadige roof in supermarkt: winkelier gewond, daders vluchten in zwarte Nissan Juke

HomeOnderwerpenJustitie en politieGewelddadige roof in supermarkt: winkelier gewond, daders vluchten in zwarte Nissan Juke
politie in Suriname
Archieffoto - politie in Suriname

Een supermarkt aan de Djamoestraat in Suriname is zaterdagavond het toneel geworden van een gewelddadige overval. Daarbij werden de 47-jarige winkelier W.L. en een arbeider in de zaak door vier criminelen aangevallen, mishandeld en beroofd.

Bij de roofoverval raakte de winkelier gewond aan zijn rechteroor en neus. De daders gingen er intussen met een flinke buit vandoor.

Volgens de eerste informatie namen zij onder meer USD 3.000, SRD 30.000, een mobiele telefoon, alcoholische dranken, sigaretten en belkaarten mee.

Na hun daad sloegen de verdachten op de vlucht in een zwarte Nissan Juke. De politie van Geyersvlijt werd direct na de overval ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De gewonde winkelier is met een zogeheten visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor verder medisch onderzoek.

Van de vier overvallers ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De Surinaamse politie werkt aan hun opsporing en aanhouding.

